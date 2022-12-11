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Общество

«Сударушка» достойно завершила участие в проекте Первого канала

Вокальный ансамбль из посёлка Идрица Себежского района на протяжении длительного времени выступал на Первом канале в проекте «Поём на кухне всей страной». Об этом сообщает газета «Призыв».

Сегодня, 11 декабря, в телепередаче приняли участие семь творческих коллективов, заданием было исполнить песню под гитару.

С каждым выпуском передачи коллективы совершенствуют своё мастерство, и жюри очень трудно выбирать лучших из лучших. Но правила есть правила, один из коллективов выбывает.

На этот раз «Сударушка» исполнила романс «Очи чёрные» (стихи Евгения Гребёнки, композитор — Флориан Герман). Солист — Николай Зайцев.

«Сударушка» с честью выдержала все испытания на протяжении длительного времени.

«Из 40 коллективов дошли почти до конца, надо отдать им должное. Николай устал от Москвы: конечно, это труд», — поясняет корреспондент газеты «Призыв».

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