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Общество

Мать погибшего десантника валяет варежки для сбора средств псковским военным

Фото: Наталья Баюр

Наталья Баюр мать погибшего командира полка Геннадия Баюра валяет варежки, собирая деньги на квадрокоптер для псковских десантников, сообщает группа «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Варежки валеные из стопроцентной овечьей шерсти, очень тёплые, ручной работы.

«Все средства я отправлю в 76-ю гв дшд ВДВ Псков на покупку квадрокоптера», — сообщает Наталья Баюр.

Напомним, что 11 марта 2022 года в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины в районе населённого пункт Буча Киевской области от разрыва мины погиб командир самоходно-артиллерийской батареи 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Геннадий Баюр.

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