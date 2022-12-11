Мать погибшего десантника валяет варежки для сбора средств псковским военным
Наталья Баюр мать погибшего командира полка Геннадия Баюра валяет варежки, собирая деньги на квадрокоптер для псковских десантников, сообщает группа «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».
Варежки валеные из стопроцентной овечьей шерсти, очень тёплые, ручной работы.
«Все средства я отправлю в 76-ю гв дшд ВДВ Псков на покупку квадрокоптера», — сообщает Наталья Баюр.
Напомним, что 11 марта 2022 года в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины в районе населённого пункт Буча Киевской области от разрыва мины погиб командир самоходно-артиллерийской батареи 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Геннадий Баюр.
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