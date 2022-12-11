На Северо-Западе снег будет идти всю неделю, заявили синоптики

23:31, 11 декабря 2022, ПАИ

Синоптики метеоцентра заявили, что сильных морозов ожидать не стоит. На Северо-Западе по вине циклона вплоть до среды будет сыпать снег, а затем фон атмосферного давления повысится, и вероятность осадков ожидается небольшой. Днём на юге региона температура от −3 до −8 градусов, на севере — от −6 до −11 градусов.

В Санкт-Петербурге вплоть до среды временами снег, а с четверга существенные осадки на берегах Невы маловероятны, днём температура буде от −4 до −7 градусов.

В Москве в понедельник и вторник пройдут дожди вперемешку со снегом, днём столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. Со среды осадки окончательно перейдут в снег, подморозит до −2…−5 градусов.