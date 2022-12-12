Чемпионат по шахматам среди команд органов власти прошёл в Пскове

08:20, 12 декабря 2022, ПАИ

XV юбилейный чемпионат Псковской области среди команд органов власти, посвящённый Дню Конституции России, прошёл в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональной федерации шахмат.

Поздравили участников с открытием юбилейного чемпионата области президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и экс-вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов — первые участники и соорганизаторы турнира 2006 года, который стал основой для дальнейшего развития соревнований среди команд органов власти и присвоения ему статуса командного чемпионата области.

На старт соревнований заявились 12 команд, однако смогли принять участие только девять. Это команды ГУ МЧС России по Псковской области, правительства Псковской области, псковской таможни, прокуратуры Псковской области, управления Следственного комитета СК РФ, администрации Великих Лук, ветеранов местного самоуправления Великих Лук, а также управления Федерального казначейства и Избирательной комиссии Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.



Фото: федерация шахмат Псковской области.

















В последнем туре со счётом 2:1 победу одержала команда ГУ МЧС России по Псковской области, которую возглавлял заместитель руководителя этого органа власти, полковник Артур Бугаев. Победители играли с правительством Псковской области и получили чемпионский титул второй раз подряд.

«Только благодаря дополнительному показателю, поскольку личная встреча этих команд завершилась боевой ничьёй, серебряные медали вручены сборной команде ветеранов органов местного самоуправления г. Великие Луки. Бронзовые награды вручены команде правительства Псковской области, которую возглавил председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов», — отметили в федерации шахмат.

Учитывая юбилейный статус чемпионата, всем участникам команд от регионального комитета по спорту и президента областной федерации шахмат Дмитрия Шахова были вручены памятные дипломы и призы. Турнир проводился с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга, который обслуживали судьи первой спортивной категории по шахматам Светлана Ханнанова и Андрей Лилейкин.

Первый чемпионат, который тогда назывался турнир «Трех ветвей власти», состоялся в 2006 году. В нём приняло участие только шесть команд, которые возглавляли руководители администрации Псковской области, Псковского областного Собрания и Псковского областного суда – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. По просьбе ряда руководителей в турнир были включены команды управления внутренних дел и органов местного самоуправления г. Великие Луки и Великолукского района.

Всего за годы проведения таких соревнований в них приняло участие 22 команды, представлявшие различные органы власти регионального, муниципального и федерального уровня. А в 2007 году сборная представителей псковских органов власти впервые встретилась за шахматными досками с представителями парламента Латвии и латвийских органов местного самоуправления. Матч прошёл в Риге. В связи с пандемией COVID-19 и введёнными ограничительными мерами в 2020 и 2021 годах турнир не проводился.