Глава Пскова поздравил горожан с Днём Конституции

09:41, 12 декабря 2022, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале поздравил горожан с Днём Конституции.

«Сегодня важный день в истории России и жизни каждого гражданина нашей страны - День Конституции Российской Федерации. Праздник особой государственной важности, - написал он. - Поздравляю всех псковичей с этим знаменательным днем и желаю, чтобы основной закон нашей страны неукоснительно соблюдался, а каждый из вас ощущал свою нужность и значимость, помнил историю и законы нашей страны. Пусть перед вами будут открыты все дороги, а впереди ждет только доброе и светлое будущее! С Днем Конституции!»