Названы неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве

10:26, 12 декабря 2022, ПАИ

Российская семья тратит на оплату коммунальных услуг в среднем около 5,5 тысяч рублей в месяц, или около 10% доходов. Уменьшить эти траты помогут внимательность, знание особенностей учета услуг ЖКХ и некоторые лайфхаки, рассказала юрист Елена Кудерко.

Во-первых, по ее словам, можно воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Этот путь не для всех, но для многих: на субсидии нужно иметь право. Убедиться в том, что человек им обладает, можно на сайте регионального министерства социальной защиты или в управлении соцзащиты населенного пункта. В большинстве из них созданы центры предоставления мер соцзащиты, в которых можно оформить все необходимые документы. К числу таких мер относится, к примеру, компенсация от 5 до 20 % расходов на коммунальные ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

Во-вторых, продолжила юрист, необходимо проверить приборы учета воды и срок их поверки. После истечения срока расчет будет производиться по нормативу потребления, и, как правило, он выше, чем по показаниям. Однако в случае, когда расход воды выше установленной нормы, выгоднее обходиться без счетчиков.

А в управляющей компании или ТСЖ можно получить информацию о возможности установки в квартире прибора учета тепловой энергии. Если дом теплый, батареи большую часть отопительного сезона перекрыты, то и экономия окажется существенной, передает агентство «Прайм».

В-третьих, если в квартире холодно, а из крана бежит недостаточно горячая вода — нужно требовать перерасчет. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, будет составлен комиссионный акт с замером температуры помещения или воды, и, если показатели ниже нормативных, оплата за горячую воду будет проведена по тарифу холодной воды, а плата за тепло существенно снижена, добавила эксперт.

В-четвертых, необходимо провести ревизию и выяснить, все ли зарегистрированные лица проживают в квартире. Если нет — подать заявление на перерасчет, подтвердив иное место жительства членов семьи, тогда из оплаты исключат услуги, рассчитываемые по числу проживающих. Также стоит проверить, всеми ли услугами пользуются проживающие в квартире, в том числе радио или общедомовой антенной. Многие провайдеры предлагают совмещение услуг телефонии, интернета, телевидения, домофона в едином тарифе, и это может быть выгоднее.

В-пятых, на просторах интернета есть множество бытовых лайфхаков от технических новинок (насадки на краны, датчики движения, система умного дома, энергосберегающие лампы) до экзотических — самодельных. Все они позволяют экономить потребление ресурсов и, стало быть, траты. Но лишь в том случае, если эти средства законны.

«В любом случае разумное потребление, сопряженное со знанием своих прав, позволяет сэкономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов», — заключила Кудерко.