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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Псковский художник Александр Бушуев расскажет ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву о планах творческого клуба «Феникс». О предстоящих спортивных мероприятиях ведущие поговорят с основателем движения «Беговой Псков», руководителем организации PRO SPORT Александром Кузьминым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 12 декабря в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на страницах в соцсети «ВКонтакте».

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