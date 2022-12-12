Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир

11:33, 12 декабря 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Псковский художник Александр Бушуев расскажет ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву о планах творческого клуба «Феникс». О предстоящих спортивных мероприятиях ведущие поговорят с основателем движения «Беговой Псков», руководителем организации PRO SPORT Александром Кузьминым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 12 декабря в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на страницах в соцсети «ВКонтакте».