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Новый мурал рисуют на улице Коммунальной в Пскове

Фото: "Комсомольская правда в Пскове"

Несмотря на минусовые температуры за окном, в Пскове началась работа над созданием нового мурала, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Новая картина начала обретать цвет на стене многоэтажки № 44 на улице Коммунальной. Ранее был нанесен контур будущей репродукции.

Масштабная работа над созданием муралов ведется в Пскове, до конца года фасады жилых домов украсят 12 картин. Сквозной темой стала коллекция картинной галереи Псковского музея-заповедника. Проект реализуется по двум туристическим маршрутам, на каждом из которых будет шесть муралов.

Первый — «Городская галерея. Запсковье». Там на фасадах появились картины Шишкина, Рождественского, Айвазовского, Купцова, Лепорской. Сейчас приступают к нанесению последнего мурала на этом маршруте на Инженерной, 62, где будет изображена картина Сверчкова «На охоте».

Второй маршрут – «Городская галерея. Завеличье». Здесь уже можно увидеть картины Григорьева, Неменского, Аникеенка.

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