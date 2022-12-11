Великолукские боксёры взяли золотые медали на турнире в Пскове

11:00, 12 декабря 2022, ПАИ

Стали известны итоговые результаты команды из Великих Лук на межрегиональном турнире по боксу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Так, Назар Панфилов признан лучшим боксером турнира в своей возрастной категории. Кирилл Коршаков признан лучшим боксером турнира в своей возрастной категории. Оба спортсмена, а также Кирилл Титов взяли золото.

Кроме того, бронзовые медали завоевали Артем Гусейнов и Никита Ганченков.