Великолукские боксёры взяли золотые медали на турнире в Пскове
Стали известны итоговые результаты команды из Великих Лук на межрегиональном турнире по боксу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Так, Назар Панфилов признан лучшим боксером турнира в своей возрастной категории. Кирилл Коршаков признан лучшим боксером турнира в своей возрастной категории. Оба спортсмена, а также Кирилл Титов взяли золото.
Кроме того, бронзовые медали завоевали Артем Гусейнов и Никита Ганченков.
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