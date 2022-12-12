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Общество

С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично сердечно поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Конституция – всеобъемлющий закон, определяющий политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства, положение личности и жизнь общества. Через Конституцию реализуются не просто базовые правовые нормы, а национальная идея и незыблемые основы нашей государственности. Действующая Конституция была принята всеобщим голосованием на референдуме и является воплощением воли многонационального народа России. Именно поэтому уважение к Конституции для нас – не формальное чувство, а глубинное убеждённое следование принципам, заложенным в Основном законе: государство должно защищать своих граждан, сохранять целостность и суверенитет страны, уважать свою историю, беречь традиционные ценности», - сказал Александр Котов.

Он выразил уверенность, что, сохраняя верность конституционным основам, удастся преодолеть все трудности – «так не раз было в истории России, так будет и сейчас».

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