В Великолукском районе по горячим следам раскрыт угон

11:37, 12 декабря 2022, ПАИ

В Великолукском районе по горячим следам раскрыт угон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 10 декабря из гаража у дома в деревне Букино был совершен угон автомобиля ВАЗ-210740. Подозреваемым оказался 31-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый. По имеющимся данным, находясь в нетрезвом состоянии, подозреваемый, по его словам, решил прокатиться. При этом у него не было водительских прав.

Полицейские обнаружили угнанный автомобиль. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.