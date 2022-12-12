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О казни островской подпольщицы 80 лет назад рассказали в архиве

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

О казни островской подпольщицы Клавы Назаровой 80 лет назад рассказали в госархиве Псковской области.

«12 декабря 1942 года на базарную площадь Острова въехала грузовая машина. В кузове были четверо – двое мужчин и две девушки. Одна из них – Клава Назарова. С 7 ноября ее держали в городской тюрьме, пытали, требуя выдать подпольщиков. Было ей тогда 24 года», - сообщается в Telegram-канале архива.

«На площади установили виселицу, подогнали машину задом и повесили вначале мужчин, а потом Клашу с Нюрой. Всю дорогу Клаша кричала: «Прощай, родной город», «Смерть фашистам», «Мы погибаем,. Но на смену нам идут тысячи, миллионы, победа будет за нами». За это ее в машине ударил по лицу немецкий офицер, потом по спине. Но это не остановило Клашу. Когда ее вешали, патриотка нашей Родины, верная дочь трудового народа крикнула: «Прощайте, люди русские». Платок упал у нее с головы. Галоши упали с ног», - сообщается в воспоминаниях свидетелей события.

В 1946 году было создано живописное полотно «Последний путь Клавы Назаровой». Сегодня оно хранится в Псковском музее-заповеднике. Его автор - Александр Гусаревич. В кадре плотные ряды людей, за толпой узнаваемый подвесной мост и храм на берегу реки. Три дня фашисты не позволяли снимать тела казненных.

20 августа 1945 года девушке присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно. 19 мая 1963 года в Острове торжественно открыли памятник Клавдии Назаровой.

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