Юным псковичам вручили паспорта в День Конституции

11:41, 12 декабря 2022, ПАИ

Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным псковичам состоялось в Пскове 12 декабря, в День Конституции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В праздничной обстановке первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова поздравила школьников со знаменательным событием в их жизни и вручила молодым людям паспорта.

Она отметила, что с получением паспорта у ребят появляются новые права: на трудоустройство, регистрацию авторских прав, выпуск банковской карточки, распоряжение собственными денежными средствами и другие. «Однако надо помнить, что с новыми правами появляются и новые обязанности, ответственность. Поэтому теперь вам следует особенно внимательно относиться к своим действиям и поступкам! Успехов вам в первых шагах во взрослую жизнь!» - пожелала первый замглавы администрации.