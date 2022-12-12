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Культура

Музейные чтения памяти Гейченко пройдут в Пушкинском заповеднике

Энгель Насибулин. Семён Гейченко (из собрания музея-заповедника «Михайловское»).

XXVI Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко пройдут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 15 и 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Конференцию назвали «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века», предполагая поразмыслить «…о музейной работе во времена исторических потрясений, которые грозили самому существованию нашего Отечества».

Среди рабочих тем конференции — «Сбережение музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны», «Музейные и парковые экспозиции в годы лихолетья. Борьба за сохранение мемориального ландшафта», «Музейное строительство в послевоенные годы», «Роль личности в становлении и развитии отечественной культуры», «Музейная история в архивных документах», «Участие деятелей культуры России XX века в жизни Пушкинского заповедника», многие другие.

Подробную информацию о конференции, по традиции приуроченной ко дню рождения С. С. Гейченко и предварительно назначенной на 15 и 16 февраля 2023 года, можно найти на официальном сайте «Михайловского», в разделе «Специалистам → Конференции, семинары → 2023 год».

К участию в чтениях в качестве докладчиков Пушкинский заповедник приглашает сотрудников музеев, архивов и библиотек, представителей российского образования и науки: историков, филологов, искусствоведов, культурологов и так далее.

Для того чтобы поучаствовать в чтениях в качестве слушателя с правом голоса при обсуждении выступлений, предварительная заявка или регистрация не требуется.

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