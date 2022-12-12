Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Александр Бушуев рассказал о своей новогодней традиции

Художник Александр Бушуев в эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказал о своей необычной новогодней традиции.

«Лет 15 я практикую одну и ту же традицию: 31 декабря я ложусь часов в 10 вечера, а утром просыпаюсь со светлой головой. 1 января город тихий, пустой, люблю в это время проехаться по Пскову. Красота!» - отметил Александр Бушуев.

Александр Бушуев также рассказал, что к Рождеству творческий клуб «Феникс», который он возглавляет, готовит традиционный концерт. «Концерт пройдет в школе № 3 в городе Печоры. Уже который год у нас получается настоящий праздник с угощениями, викторинами, песнями. Праздник открытый, но мы его особо не рекламируем, тут работает сарафанное радио», - добавил художник.

«А 19 декабря в 18:30 или 19:30, пока неясно, в Доме культуры Печор пройдет встреча с талантливым актером, заслуженным артистом РФ Сергеем Колесниковым. Он приедет с гитарой, проведет творческий вечер. Будет интересно!» - пообещал Александр Бушуев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2022

ВИДЕО Репетиция шоу «Отважная Герда» прошла в Ледовом дворце Пскова
11 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Танцующий город»
11 декабря 2022

«Сударушка» достойно завершила участие в проекте Первого канала

10 декабря 2022

Третье место в областном конкурсе «Отечество» занял ученик из Пушкинских Гор
10 декабря 2022

Жительница Новосокольников стала солисткой оперной труппы

10 декабря 2022

Более 50 000 рублей собрали профсоюзы на концерте в поддержку военнослужащих
10 декабря 2022

Школьница из Острова выступила на областном конкурсе «Отечество»
10 декабря 2022

Неделя культуры сето завершилась в Печорах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...