Александр Бушуев рассказал о своей новогодней традиции

12:12, 12 декабря 2022, ПАИ

Художник Александр Бушуев в эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказал о своей необычной новогодней традиции.

«Лет 15 я практикую одну и ту же традицию: 31 декабря я ложусь часов в 10 вечера, а утром просыпаюсь со светлой головой. 1 января город тихий, пустой, люблю в это время проехаться по Пскову. Красота!» - отметил Александр Бушуев.

Александр Бушуев также рассказал, что к Рождеству творческий клуб «Феникс», который он возглавляет, готовит традиционный концерт. «Концерт пройдет в школе № 3 в городе Печоры. Уже который год у нас получается настоящий праздник с угощениями, викторинами, песнями. Праздник открытый, но мы его особо не рекламируем, тут работает сарафанное радио», - добавил художник.

«А 19 декабря в 18:30 или 19:30, пока неясно, в Доме культуры Печор пройдет встреча с талантливым актером, заслуженным артистом РФ Сергеем Колесниковым. Он приедет с гитарой, проведет творческий вечер. Будет интересно!» - пообещал Александр Бушуев.