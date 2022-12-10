Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пятерых нетрезвых водителей задержали в Псковской области за выходные

Несколько нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 10 декабря на Крестовском шоссе в Пскове сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Шкода». Как оказалось, за рулем находился пьяный пскович 1995 года рождения. Еще один нетрезвый водитель попался полиции на Рижском проспекте ночью 12 декабря.

Кроме того, в субботу двух нетрезвых водителей остановили на улицах Урицкого и Механизаторов в Опочке. В тот же день около 23:00 по псковской деревне Родина на машине ВАЗ-2101 ехал местный житель 1964 года рождения, который тоже был «под градусом».

Утром 11 декабря на улице Комсомольской в Невеле сотрудники Госавтоинспекции остановили автомашину «Рено», которой управлял 38-летний местный житель в состоянии опьянения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе
10 декабря 2022

Более шести миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
09 декабря 2022

В Рязани взрыв бытового газа частично обрушил жилой дом
09 декабря 2022

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел крупный пожар
09 декабря 2022

Диван сгорел в квартире Пскова из-за неисправного ноутбука
08 декабря 2022

Полиция сообщила предварительную причину смертельного ДТП в Псковском районе
08 декабря 2022

В Псковском районе произошло смертельное ДТП
08 декабря 2022

Продолжается розыск пропавшего три года назад великолучанина

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...