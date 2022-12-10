Пятерых нетрезвых водителей задержали в Псковской области за выходные

14:04, 12 декабря 2022, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 10 декабря на Крестовском шоссе в Пскове сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Шкода». Как оказалось, за рулем находился пьяный пскович 1995 года рождения. Еще один нетрезвый водитель попался полиции на Рижском проспекте ночью 12 декабря.

Кроме того, в субботу двух нетрезвых водителей остановили на улицах Урицкого и Механизаторов в Опочке. В тот же день около 23:00 по псковской деревне Родина на машине ВАЗ-2101 ехал местный житель 1964 года рождения, который тоже был «под градусом».

Утром 11 декабря на улице Комсомольской в Невеле сотрудники Госавтоинспекции остановили автомашину «Рено», которой управлял 38-летний местный житель в состоянии опьянения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.