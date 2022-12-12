ВИДЕО Репетиция шоу «Отважная Герда» прошла в Ледовом дворце Пскова

13:28, 12 декабря 2022, ПАИ

Видеозаписью с репетиции ледового шоу «Отважная Герда» поделилась Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Мы уже считаем дни до главного новогоднего ледового шоу «Отважная Герда». С пламенным приветом к вам, дорогие зрители, обращаются артисты театра на льду «Алеко», — отмечается в Telegram-канале ТКД.

Главные герои сказки Арина Рощупкина, исполнительница роли Герды, и Сергей Кондартюк, исполнитель роли Нового года, приглашают псковичей на удивительный спектакль по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».