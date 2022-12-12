Михаил Ведерников вручил более 50 наград в День Конституции

14:18, 12 декабря 2022, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, состоялось в БКЗ Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Государственные и региональные награды получили военнослужащие, деятели культуры, представители сферы медицины, а также волонтеры за многолетний и добросовестный труд. Всего губернатор Псковской области Михиал Ведерников вручил более 50 наград.

Также в торжественной обстановке юные псковичи получили сегодня свои первые паспорта.

«Сегодня мы отмечаем годовщину принятия высшего нормативного акта Российской Федерации. Это большой и значимый праздник для всей нашей страны. Ведь Конституция – это юридически закрепленная система ценностей всех граждан и народов России», - подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил всех, кто трудится на благо своей страны и защищает Отечество. «Миллионы людей ежедневно вносят свой вклад в нашу общую будущую победу. Это волонтеры, которые помогают нашим военным и собирают гуманитарную помощь для беженцев, предприниматели, многие из которых оказывают существенную помощь участникам СВО... – сказал он.

Отдельно глава региона отметил работу журналистов и деятелей культуры, которые в трудных условиях морально поддерживают население.