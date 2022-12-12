Дмитрий Шахов и Юрий Сорокин договорились о совместных приемах граждан

16:57, 12 декабря 2022, ПАИ

Вопросы обеспечения конституционных прав граждан обсудили во время рабочей встречи вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Юрий Сорокин, как региональный руководитель общественной приемной руководителя партии «Единая Россия», предложил омбудсмену на регулярной основе участвовать в совместных приёмах граждан.

Как отметил зампредседателя областного Собрания, участие уполномоченного будет способствовать повышению качества рассмотрения обращений граждан, а учитывая опыт и высокую юридическую квалификацию Дмитрия Шахова, позволит уже во время приема найти возможные варианты решения проблем псковичей, особенно в сфере защиты прав и законных интересов мобилизованных и других военнослужащих, а также их семей. Кроме того, в рамках совместной работы при необходимости можно будет приступить к подготовке необходимых законодательных инициатив, добавил парламентарий.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области поблагодарил Юрия Сорокина за такое предложение. Дмитрий Шахов заметил, что государственные правозащитники, включая федерального омбудсмена Татьяну Москалькову, всегда поддерживают полезные инициативы, вне зависимости от каких политических партий они поступают. Главное, чтобы они были направлены на улучшение ситуации с обеспечением прав граждан, гарантируемых Конституцией страны. В данном случае, как считает региональный омбудсмен, система организации приема граждан, за которую отвечает как раз Юрий Сорокин, в Псковской области организована на достаточно эффективном уровне.

По итогам встречи Юрий Сорокин и Дмитрий Шахов договорились проводить совместные приёмы на паритетной основе и дополнительно проработать механизм такого взаимодействия.

Первый такой приём решили провести уже 21 декабря в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области, а следующий - в региональной приёмной «Единой России».