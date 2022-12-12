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Общество

Более 90 тысяч пассажиров воспользовались псковским аэропортом в этом году

По данным на 1 декабря, 93,5 тысячи пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.

«При сохранении тенденции рассчитываем, что до конца года эта цифра увеличится до 105-106 тысяч, - уточнил Тарасов. - Люди летают неплохо. Рейсы полные, что юг, что Москва. Вот только Казань пока не очень». По словам гендиректора, казанское направление появилось под конец сезона отпусков, поэтому пока не слишком «раскатано». Однако, как рассчитывает Артём Тарасов, длинные новогодние праздники могут способствовать росту популярности рейса в Казань.

«Билеты пока есть на все рейсы, но надо торопиться. В последнюю неделю перед праздниками они активно раскупаются», - добавил Тарасов.

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