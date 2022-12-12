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Общество

Псковичам объяснили, кому положены досрочные страховые пенсии

Кому положены досрочные страховые пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья, сообщила сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в своем Telegram-канале.  

Пенсии положены женщинам, родившим пять и более детей, воспитавшим их до восьмилетнего возраста, - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа; одному из родителей ребенка - инвалида с детства (мать по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет, отец - 55 лет, страховой стаж не менее 20 лет); опекуну ребенка - инвалида с детства (возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждый один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет, если страховой стаж не менее 20 лет/15 лет мужчины/женщины); инвалидам вследствие военной травмы – по достижении возраста 55 лет/50 лет мужчины/женщины при наличии страхового стажа 25 лет/20 лет мужчины/женщины.  

Также женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет, проработавшим не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях; инвалидам по зрению I группы инвалидности: по достижении возраста 50 лет/40 лет мужчины/женщины,  при наличии страхового стажа 15 лет/10 лет мужчины/женщины; гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам по достижении возраста 45 лет/40 лет мужчины/женщины при наличии страхового стажа 20 лет/15 лет мужчины/женщины. 

 Елена Бибикова отметила, что назначение пенсий по данным основаниям носит заявительный характер. 

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