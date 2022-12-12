Полсотни сотрудников не хватает аэропорту Пскова

14:38, 12 декабря 2022, ПАИ

Полсотни сотрудников не хватает аэропорту Пскова. Как сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации гендиректор аэропорта Артём Тарасов, аэропорту необходимо 254 сотрудника, сейчас работают всего 205.

«Проблемы с кадрами есть всегда, а с хорошими - постоянно, - констатировал Тарасов - Чем больше вырастает пассажиропоток, тем сложнее становится. Появляются вип-залы, их просто так не бросишь. Появится зал повышенной комфортности, и там тоже постоянно должен быть человек».

По его словам, аэропорту предстоит набрать не только инженерный персонал, но также сотрудников, ответственных за наземное обслуживание. Сейчас в аэпороту Пскова работают и бывшие воспитатели, и экс-военные. «Необязательно иметь профильное образование. Есть два центра, где можно получить образование или пройти переподготовку», - добавил Артём Тарасов.

По его словам, сейчас средняя зарплата колеблется на уровне 25-30 тысяч рублей. Однако псковичи неохотно идут на эту работы, так как их «не устраивает график». «Рейс задержался, и весь аэропорт ждёт. Кроме того, надо общаться с пассажирами, а они тоже бывают разные», - отметил Артём Тарасов.