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Спорт

Сильнейших каратистов определили в Псковской области

Более 200 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве, а также в региональных детских соревнованиях по карате в Пскове 10 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Антон Потебня. 

Фото здесь и далее: председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Участники из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников состязались по разделам программы ката, ката-группа, кумите и командное кумите.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовал президент Федерации карате Псковской области Сергей Шлюев, который пожелал им честной и бескомпромиссной борьбы и успехов на будущих всероссийских турнирах.

Главный судья соревнований Антон Потебня обратил внимание на хороший уровень судейского корпуса, обслуживающего соревнования, и высокую конкуренцию среди спортсменов в каждой категории.

Отметим, что по результатам отбора сформирована сборная команда Псковской области по карате. Для нее новый год начнется с участия во всероссийских соревнованиях «Невский факел» в Санкт-Петербурге и чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, которое состоится в Ленинградской области.

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