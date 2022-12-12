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Общество

ПсковГУ приглашает школьников на бесплатные курсы по математике

Дополнительный набор учащихся на бесплатный курс изучения математики объявила математическая школа Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Программа предназначена для девятиклассников, желающих освоить математику на углубленном уровне. На занятиях рассматриваются задачи повышенной сложности, в том числе по темам профильного ЕГЭ по математике и заданиям повышенной сложности.

Занятия проходят в онлайн-формате по субботам с 14:00 до 15:30. Программа предусматривает выполнение домашних заданий. Видеозаписи занятий, домашние задания и их видеоразборы будут доступны в системе дистанционного обучения ПсковГУ, где регистрируются зачисленные в математическую школу учащиеся.

Для зачисления на программу нужно заполнить регистрационную формузаявление и отправить необходимые документы на почту. Все подробности можно узнать на сайте.

Организационное онлайн-собрание состоится 17 декабря в 16:00. Ссылка для подключения будет выслана на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Контактная информация: e-mail: mathschool@pskgu.ru, телефон +7 911 351-16-49, Ирина Соловьева.

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