Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Парковка на 106 мест будет обустроена в псковском аэропорту

Парковка на 106 машино-мест будет обустроена в псковском аэропорту. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.  

Ещё одна платная парковка планируется на территории предприятия.  «Пока мы обратились в Псковавтодор. Они нам предоставили уже смету на выполнение работ по организации платной парковки на территории нашего предприятия. Немного перенесут забор, поставят шлагбаум. Это будет по весне», - сказал Артём Тарасов.  

Также в рамках реконструкции улицу Германа в направлении аэропорта планируют сделать односторонней, а для выезда - сделать дорогу к Крестовскому шоссе. 

Артём Тарасов отметил, что все это - планы, предположительно, на 2023 год. 

Ранее сообщалось, что охраняемые парковки планируют организовать на вокзале и в аэропорту Пскова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2022

Дмитрий Шахов и Юрий Сорокин договорились о совместных приемах граждан
12 декабря 2022

Парковка на 106 мест будет обустроена в псковском аэропорту
12 декабря 2022

Итоги «Российской недели здравоохранения» обсуждают в медиацентре ПАИ

12 декабря 2022

ВИДЕО Третий форум молодых предпринимателей прошёл в «Точке кипения» Пскова
12 декабря 2022

Михаил Ведерников встретился с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных
12 декабря 2022

Никогда ещё в строительной отрасли не было всё ровно - Олег Брячак
12 декабря 2022

ПсковГУ приглашает школьников на бесплатные курсы по математике

12 декабря 2022

Востребованность нового авиарейса Псков - Москва оценил эксперт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...