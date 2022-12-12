Парковка на 106 мест будет обустроена в псковском аэропорту

16:09, 12 декабря 2022, ПАИ

Парковка на 106 машино-мест будет обустроена в псковском аэропорту. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.

Ещё одна платная парковка планируется на территории предприятия. «Пока мы обратились в Псковавтодор. Они нам предоставили уже смету на выполнение работ по организации платной парковки на территории нашего предприятия. Немного перенесут забор, поставят шлагбаум. Это будет по весне», - сказал Артём Тарасов.

Также в рамках реконструкции улицу Германа в направлении аэропорта планируют сделать односторонней, а для выезда - сделать дорогу к Крестовскому шоссе.

Артём Тарасов отметил, что все это - планы, предположительно, на 2023 год.

Ранее сообщалось, что охраняемые парковки планируют организовать на вокзале и в аэропорту Пскова.