Итоги «Российской недели здравоохранения» обсуждают в медиацентре ПАИ

16:06, 12 декабря 2022, ПАИ

Брифинг, посвященный итогам посещения делегацией главных врачей из Псковской области научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения -2022», который проходил в Москве с 5 по 9 декабря, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 декабря.

О трендах в медицине по различным направлениям расскажут главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров, главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, главврач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.