Успеть до Нового года: поторопиться с покупкой квартиры советуют псковичам

18:03, 12 декабря 2022, ПАИ

Почему нужно торопиться купить квартиру до конца года, объяснил гость программы «Бизнес-ланч», руководитель строительной компании Олег Брячак в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Именно сейчас нужно покупать квартиры, потому что со следующего года льготная программа государственной поддержки прекращает своё действие», - сказал он.

Экспер пояснил, что при офрмлении квартиры через сервис Сбербанка «Домклик» автоматически дают скидку 0,3 %. При этом в настоящее время ставка по ипотеке составляет 6,7 %, а в 2023 году она возрастёт до 10,4 %.

«Вместе с этим какие-то программы поддержки продолжат действовать, а какие-то будут добавляться», - резюмировал директор строительной компании.