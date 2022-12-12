13-14 декабря участки улицы Широкой в Пскове будут закрыты для проезда

15:52, 12 декабря 2022, ПАИ

В связи с работами по строительству сетей газоснабжения 13 декабря с 9:00 до 17:00 закрывается для движения автотранспорта участок улицы Широкой от дома №1а до дома №5. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

14 декабря с 9:00 до 17:00 будет закрыт для движения участок улицы Широкой от дома №11 до дома №19.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей также просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.