«Сбили с ног, сражайся на коленях»: Олег Брячак о неудачах в бизнесе

16:21, 12 декабря 2022, ПАИ

Как неудачу в бизнесе превратить в конкурентное преимущество и не прогореть, рассказал гость программы «Бизнес-ланч», директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По его словам, всегда нужно быть готовым к любому развитию ситуации, а самое главное - не сломаться при трудностях. Также важно быть психологически готовым ко всему. «Потому что проблемы возникают не только у предпринимателей, а у нас, у всех», - сказал гость студии.

«Если бы за те 20 лет, что я занимаюсь бизнесом, я бы всё пропускал через себя, то меня бы уже, наверное, не было на свете. Не хватило бы ни нервов, ни здоровья. Сбили с ног, сражайся на коленях», - подытожил он.