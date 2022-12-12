Эксперт назвал причины отсутствия конкуренции на строительном рынке Пскова

17:10, 12 декабря 2022, ПАИ

Почему в строительном бизнесе Пскова нет конкуренции, объяснил гость программы «Бизнес-ланч», руководитель строительной компании Олег Брячак в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«В Псковской области нет мастодонтов в строительстве, у нас все организации, которые занимаются стройкой, примерно одинаковые. Нет организаций с земельным банком. Примерно все строят два-три домика одновременно и в год сдают дом-два», - отметил гость студии.



Олег Брячак назвал добросовестной конкуренцию на строительном рынке Пскова. «Нет такого, чтобы кто-то кому-то вставлял палки в колёса», - сказал он.

При этом организации делятся друг с другом оборудованием и сдают его в аренду. «У нас партнёрские отношения, и они гораздо больше нам всем дают, нежели если бы мы цапались друг с другом», - заключил руководитель строительной компании.