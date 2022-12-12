Наши в Катаре – 2. Вместе у телевизора

17:23, 12 декабря 2022, ПАИ

Футбольный караван продолжает движение по катарской пустыне. Вот только сильно поредел этот караван – из 32 команд осталось лишь четыре. За жаркой схваткой в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу следил корреспондент ПАИ, заядлый футбольный болельщик. И словами телекомментаторов описал катарские баталии.

Пришёл вахтёр и выключил свет во всей Бразилии

09.12.22. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия, 1:1 (по пенальти 4:2) . Комментатор Михаил Моссаковский.

- 15-я минута. «Неймар (№ 10, Бразилия) наудачу покрасился. Специально к нему в Катар парикмахер личный прилетел для этого. Теперь давай разбирайся – где Неймар, где Ришарлисон (№ 9, Бразилия). Соперник, возможно, путается» (о двух искусственных блондинах бразильской сборной).

- 25-я минута. «Желтее некуда! Желтее только футболки сборной Бразилии. Испуга было больше, чем вреда для здоровья» (об опасной игре Данило (№ 2, Бразилия) и наказании его жёлтой карточкой).

- 26-я минута. «Тут главный вопрос – сколько продлится эта дискотека? Может быть, до утра. И не только здесь, но и в бразильских городах. А может быть, придёт вахтёр и выключит свет по финальному свистку» (о танцах бразильских болельщиков на трибунах после забитых голов).

- 47-я минута. «Ливакович (№ 1, Хорватия) в последний момент отстёгивает ногу» (хорватский вратарь в неимоверной растяжке ногой отбивает мяч, летящий в ворота).

- 50-я минута. «Одиннадцать судей! Что они там все делают? Шесть человек в VAR-комнате!» (О работе судейской бригады, обслуживавшей этот матч, о принятых спорных решениях.)

- 51-я минута. «Руку сейчас Майкл Оливер (боковой судья) поднимает, как в известной сцене: «Кто на песчаный карьер?» - «Я», «Кто на ликёро-водочный?» - «Я». Вот так и офсайды летят один за другим» (о частом попадании игроков в положение «вне игры» и о сигнализировании об этом боковым судьёй).

- 93-я минута. «В Бразилии Лукасов, как у нас Вань». (Чем не бессмертное: «У нас в Бразилии много Педров» из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тётя!»?)

- 104-я минута. «Вот, вот, вот! Номер про тестостерон. На эту тему сейчас завели разговор Антони (№ 19, Бразилия) и Перишич (№ 4, Хорватия). Тут уже тестостерона меньше в глазах. Вот они, мужские гормоны взыграли, проверили друг друга» (соперники, чуть ли не упершись лбами, десяток секунд сверлили друг друга взглядами).

- 105-я минута. «Это гол имени Неймара! Остальные – это кордебалет» (восхищение от гола, забитого бразильским нападающим).

С божеством в составе

09.12.22. 1/4 финала. Нидерланды – Аргентина, 2:2 (по пенальти 3:4). Комментатор Дмитрий Шнякин.

- 14-я минута. «Ну, в общем, не лионелевское это дело прессинговать» (критика действий Лионеля Месси (№ 10, Аргентина).

- 31-я минута. «Концентрированное сумасшествие по чемпионату мира начинается в Аргентине с четвертьфинала. Непопадание в восьмёрку лучших - это позор ни много ни мало».

- 32-я минута. «Всевидящее око, даже два ока коллеги Романа Трушечкина, не зря он в очках. Подсказывает» (коллега комментатора подсказал, что случилось на скамейке запасных Аргентины и кто там и за какое нарушение получил жёлтую карточку).

- 35-я минута. «Это фантастика! Вскрыл, разорвал, уничтожил оборону. Эту хвалёную сборной Голландии одним пасом» (о голевой передаче Месси (№ 10, Аргентина).

«Когда ты смотришь на Месси, который идёт в обычной одежде, тебе кажется, что это школьник. Но когда Месси надевает футбольную форму, школьниками кажутся все остальные» (комментатор подчеркнул великий талант аргентинского нападающего и его совсем невыдающийся рост).

- 67-я минута. «Растатуированный, разукрашенный этими рисунками Депай (№ 10, Нидерланды) покидает поле. Он сказал, что у меня много тату и надо бы и остановиться. Но если стану чемпионом, набью Кубок Мира прямо на груди».

- 73-я минута. «95-й гол! 1001-й матч Месси. Тысяча и одна сказка. Тысяча и одна ночь. Он опять забил!» (Восторг комментатора после забитого гола аргентинским нападающим.)

- 76-я минута. (Болельщик выбежал на поле) «Стюарды не могут остановить болельщика вчетвером. Пятый стюард бежит. Шестой стюард бежит. Вшестером уводят с поля. А теперь они его даже несут, каждый за отдельную конечность.

- 80-я минута. «Фанаты Аргентины понимают, вероятно, это последний шанс выиграть Кубок с божеством в составе. Именно поэтому небо заслоняют самолёты из Буэнос-Айреса. Один за другим болельщики прилетают» (о наплыве аргентинских болельщиков в Катар и таланте Месси).

- 86-я минута. «Сборная Нидерландов в последние минуты всё растёт и растёт. Она становится всё выше и выше. И причины тому не гормоны, не какие-то препараты. Это замены Ван Гала (тренер сборной Нидерландов).

- 89-я минута. «Ну вот такие улыбки с рукоприкладством» (о жёсткой потасовке между игроками команд в конце игры).

- 108-я минута. «Аж 6000 болельщиков были забанены аргентинскими властями. В основном в чёрных списках так называемые фанас, это такие бывшие «ультрас», замаравшие руки уличным насилием. Также запрет посещать стадионы тем, кто не платит алименты. Вот так, папаши!»

«До новых встреч. Дмитрий Шнякин работал словом и терял голос».

Разрывают здесь всё

10.12.22. 1/4 финала. Марокко – Португалия. 1:0. Комментатор Вячеслав Черненков.

- 42-я минута. «Эн-Несири! (№ 19, Марокко) Они просто красавцы! Они просто разрывают здесь всё» (после гола, забитого марокканским нападающим, о неожиданной и великолепной игре сборной Марокко).

- 48-я минута. «Это у Пепе (№ 3, Португалия) тактильная эволюция произошла. Чувствительность. Пепе уже 39 лет, тело становится хрупким, чувства обострёнными. И Пепе упал» (о «фальшивом» падении португальского защитника, пытавшегося таким образом заработать пенальти).

«Это история! Африка в полуфинале!» (Впервые в истории чемпионатов мира по футболу сборная из Африки вышла в столь высокую стадию.)

Обычная драма, производственная

10.12.22. 1/4 финала. Англия – Франция, 1:2. Комментатор Роман Трушечкин.

- 47-я минута. «Дембеле (№ 11, Франция) срезал Беллингема (№ 22, Англия), приняв его за выступающую часть газона. Подровнял» (о грубом подкате в исполнении французского игрока).

- 57-я минута. «И, наконец, мы увидели, как бежит этот человек сегодня! Уокер (№ 2, Англия) пытался чего-то сделать несколько ложных заходов на цель. А потом, когда этот парень включил настоящую скорость, всё, Уокер понимает, что нужно ждать либо поворота, либо питстопа, либо какого гвоздя, либо лежачего полицейского, чтобы Килиан Мбаппе (№ 10, Франция) остановился» (о высочайшей скорости французского игрока).

- 78-я минута. «А здесь не вытащить, как говорят, и трактором. Оливье Жиру – ваше любимое блюдо к новогоднему столу» (о неберущемся победном ударе головой французского нападающего).

- 84-я минута. «Какая драма! Обычная драма, производственная» (о назначении пенальти в ворота сборной Франции).

В Катаре они уже не станут чемпионами

«Снова тихая-тихая песня над городом слёз» (про невыход из группы Германии на втором чемпионате мира подряд) - Роман Нагучев.

«Хуже провести серию пенальти, чем Япония, трудно. Но, как оказалось, можно» (о вылете с чемпионата мира сборной Испании) - Михаил Моссаковский.

«508 миллионов подписчиков на индивидуальной страничке в интернете Криштиану Роналду (№ 7, Португалия) – мировой рекорд по количеству подписчиков. И он ни разу в своих постах не употребил местоимение «я» - Роман Нагучев.

«Вы даже не представляете, как встречали фамилию Неймар (№ 10, Бразилия) болельщики на трибунах при оглашении состава. Слышно было на все восемь стадионов» - Дмитрий Шнякин.

«Ришарлиссон! (№ 9, Бразилия). Обожают. Просто обожают его в Бразилии. Он социально активен. У него было тяжёлое детство. Наставляли на него и пистолет в павеллах, принимая за наркоторговца. С 11 лет он с самого утра торговал мороженным, потом была работа на автомойке, на ферме, где он собирал кофе. Поэтому он парень из народа» - Дмитрий Шнякин.

«О-о-о! Что происходит?! Они всё-таки делают это. И вот теперь в этот момент все 26 игроков, которые были заявлены на чемпионат мира, сыграли у бразильцев. Это что-то уникальное. Они первые в истории чемпионатов мира» (после замены вратаря все футболисты бразильской сборной сыграли на чемпионате мира в Катаре) - Дмитрий Шнякин.

«Бразилия – единственная страна мира, которая делегировала команду на каждый из 22 мундиалей. Сегодня 113-я игра на чемпионатах мира, бразильцы стали лидерами, обойдя немцев. Забили и сегодня. И тоже обошли и по этому показателю Германию, по голам на чемпионатах мира. Стали самой забивной командой на чемпионатах мира» - Дмитрий Шнякин.

Русский след на катарском футбольном поле

Кстати, как сообщили на сайте российских футбольных фанатов fanat1k.ru, хулиганом, выбежавшим на футбольное поле на 76-й минуте матча Нидерланды - Аргентина, оказался… россиянин, уроженец города Мурманска, известный блогер Виталий Здоровецкий. Ранее он уже выбегал на поле в финале ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной. Сейчас Виталий проживает в США, где обрёл известность как пранкер. Его YouTube-канал насчитывает 10 млн подписчиков. После «прорыва» на поле Здоровецкого ждёт приличный штраф, запрет на посещение стадионов и, возможно, тюремный срок. Но ни штрафы в 6-8 тыс. евро, ни лишения свободы на 1-3 недели не останавливают Здоровецкого. В его «послужном списке», помимо футбольных «подвигов», значатся ещё два – незаконное восхождение на пирамиду в Египте и такое же противозаконное взгромождение на знак Голливуда в Калифорнии. В перерывах между «серьёзными подвигами», так сказать, в будние дни, Виталий наряжается в костюмы героев фильмов ужасов, разгуливает в них, пугает прохожих, снимает их реакцию на видео и выкладывает видеоролики на своей странице в интернете.

Хулиганит Виталий не один, а вместе со своей девушкой (по другим источникам - супругой), американской моделью и актрисой Кинси Волански. Они совместно разрабатывают сценарии и снимают друг друга на видео. Как говорится, два сапога пара. За Кинси тоже числится «подвиг». В Мадриде в 2019 году она выбегала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» и была подвергнута штрафу в 15 тыс. евро. Менее чем за сутки на персональную страницу модели в социальной сети интернета подписалось более 2 млн человек. На несколько дней администрация заблокировала доступ Волански к её аккаунту, но затем запрет был снят.

Я всегда задавался вопросом - что движет такими людьми? И не всегда находил точный ответ. Но в истории со сладкой парочкой ответ очевиден: деньги и популярность, притом в неразрывной связке. Так за рекламу купальника, в котором Волански выбежала на футбольное поле, говорят, она получила… 3,5 млн евро. И Виталий в недавнем катарском забеге был в кроссовках известного мирового бренда. И запретить такую рекламу законодательно пока не получается.