Понижение температуры ожидается в Псковской области после 14 декабря

17:05, 12 декабря 2022, ПАИ

Понижение температуры на несколько дней ожидается в Псковской области после 14 декабря. Ночные температуры могут достигать -15 градусов, а дневные будут в районе -10. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она отметила, что в ближайшие дни осадки в виде снега сохранятся.

Синоптик подчеркнула, что декабрьская норма снега ещё не выпала, он составляет 50-70% на большей части Псковской области. Однако на юге региона, а именно в Великих Луках, выпало уже 90% осадков. «Снег пушистый, легкий, по высоте у нас превышение нормы в два-три раза», - сказала она.

«Ранее в Псковской области наблюдался комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, сильная метель, ветер, на юге области были гололеды», - добавила Тала Нещадимова.