Персональные помощники для пациентов появятся в псковском онкодиспансере

17:32, 12 декабря 2022, ПАИ

О внедрении онкопомощников в лечебный процесс рассказал главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации, посвященном итогам научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения - 2022».

«Будем внедрять онкопомощников. Нам определили количество немедицинского персонала третьего уровня, которые должны сопровождать онкопациентов. Такие, чтобы пациенты могли задать вопрос и т. п. Это не кол-центр, а именно онкопомощники», - пояснил он.

Главврач медучреждения отметил, что после посещения форума «Российская неделя здравоохранения - 2022», который проходил в Москве, можно быть абсолютно спокойным за «наличие колоссального количества абсолютно нового оборудования», в особенности ультразвукового.

В рамках форума прошло профильное заседание онкологов, где утвердили и приняли клининческие рекомендации по лечению колоректального рака (рака толстой кишки). «Мы их утвердили на всех уровнях, и данные рекомендации скоро появятся в рубрикаторе Министерства здравоохранения РФ. И, разумеется, в Псковской области тоже будут применяться», - уточнил Александр Юров.

Кроме того, он рассказал, что посетил конференцию «Медицина и качество». «Что хочется подчеркнуть, были представлены лучшие практики по онкоскринингу», - заметил Александр Юров.