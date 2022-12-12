Россельхозбанк разыгрывает внедорожники для получателей кредитов
Новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, которые подали заявку на потребительский кредит с любой ставкой и получили его в срок с 9 по 28 декабря, запустил Россельхозбанк. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 9 по 28 декабря включительно:
- подать заявку на получение потребительского кредита в Россельхозбанке;
- получить одобренный Россельхозбанком кредит в любом из отделений РСХБ на территории России.
Участники акции информируются о её условиях с помощью размещения соответствующей информации, правил проведения и победителях на сайте. По всем вопросам об условиях акции, порядка и сроков получения призов участники могут обратиться на адрес электронной почты организатора – rshb@progressiongroup.ru.
31 декабря победителей объявят в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ. Они получат призы в январе-феврале 2023 года.