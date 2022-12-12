Россельхозбанк разыгрывает внедорожники для получателей кредитов

17:25, 12 декабря 2022, ПАИ

Новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, которые подали заявку на потребительский кредит с любой ставкой и получили его в срок с 9 по 28 декабря, запустил Россельхозбанк. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 9 по 28 декабря включительно:

- подать заявку на получение потребительского кредита в Россельхозбанке;

- получить одобренный Россельхозбанком кредит в любом из отделений РСХБ на территории России.

Участники акции информируются о её условиях с помощью размещения соответствующей информации, правил проведения и победителях на сайте. По всем вопросам об условиях акции, порядка и сроков получения призов участники могут обратиться на адрес электронной почты организатора – rshb@progressiongroup.ru.

31 декабря победителей объявят в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ. Они получат призы в январе-феврале 2023 года.