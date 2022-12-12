Как правильно управлять коллективом, объяснили псковским медикам в Москве

18:00, 12 декабря 2022, ПАИ

Большое внимание на форуме «Российская неделя здравоохранения - 2022» уделялось управлению и менеджменту в медицинских учреждениях. Речь шла о корпоративной культуре, о том, как правильно управлять коллективом и взаимодействовать с сотрудниками. Об этом рассказала в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Она добавила, что много внимания было уделено консультационной помощи, формированию сельской и городской территории ЗОЖ. Врач отметила, что это не только относится к медицине, но и межведомственному взаимодействию, подразумевая создание спортивных площадок, объектов культуры и так далее.

«Неделя была полезной, интересной. Многое можно внедрить», - резюмировала Елена Уткина.

Напомним, что псковская делегация медиков участвовала в международном форуме «Российская неделя здравоохранения - 2022».