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Общество

Как правильно управлять коллективом, объяснили псковским медикам в Москве

Большое внимание на форуме «Российская неделя здравоохранения - 2022» уделялось управлению и менеджменту в медицинских учреждениях. Речь шла о корпоративной культуре, о том, как правильно управлять коллективом и взаимодействовать с сотрудниками. Об этом рассказала в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. 

   

Она добавила, что много внимания было уделено консультационной помощи, формированию сельской и городской территории ЗОЖ. Врач отметила, что это не только относится к медицине, но и межведомственному взаимодействию, подразумевая создание спортивных площадок, объектов культуры и так далее.

«Неделя была полезной, интересной. Многое можно внедрить», - резюмировала Елена Уткина. 

Напомним, что псковская делегация медиков участвовала в международном форуме «Российская неделя здравоохранения - 2022».

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