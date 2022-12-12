Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Баскетболистки филиала ПсковГУ завоевали золото в областной спартакиаде

Баскетболистки филиала ПсковГУ взяли золото в тринадцатой областной спартакиаде среди СПО, которая прошла в Великих Луках 12 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета. 

Фото: пресс-служба ПсковГУ

По итогам спортивного мероприятия команда девушек филиала Псковского государственного университета награждена кубком и грамотами за первое место.

В состав команды вошли Нонна Даниленко, Нелли Даниленко, Таисия Федотова, Анастасия Смирнова, Татьяна Болдишор, Алевтина Столярова и Анна Андреева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2022

Баскетболистки филиала ПсковГУ завоевали золото в областной спартакиаде
12 декабря 2022

Сильнейших каратистов определили в Псковской области
11 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Танцующий город»
11 декабря 2022

7 медалей завоевали шахматисты Псковской области на первенстве СЗФО

10 декабря 2022

Спортивный фестиваль среди инвалидов прошёл в Пскове
10 декабря 2022

Благотворительный турнир по волейболу прошёл в Дедовичах

10 декабря 2022

Соревнования по мини-футболу прошли в Стругах Красных
10 декабря 2022

Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...