Баскетболистки филиала ПсковГУ завоевали золото в областной спартакиаде

17:26, 12 декабря 2022, ПАИ

Баскетболистки филиала ПсковГУ взяли золото в тринадцатой областной спартакиаде среди СПО, которая прошла в Великих Луках 12 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

По итогам спортивного мероприятия команда девушек филиала Псковского государственного университета награждена кубком и грамотами за первое место.

В состав команды вошли Нонна Даниленко, Нелли Даниленко, Таисия Федотова, Анастасия Смирнова, Татьяна Болдишор, Алевтина Столярова и Анна Андреева.