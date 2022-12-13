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Общество

Юлия Пересильд поблагодарила педагогов из ПсковГУ за знания

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд поблагодарила своих университетских преподавателей из Псковского государственного университета. Слова признательности артистка высказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Спасибо прекрасным педагогам – Охотниковой Валентине Ильиничне, Илоне Витаутасовне Мотеюнайте. Конечно, Людмиле Аркадьевне Холод спасибо. Для чего-то это всё было нужно. Я не прочла бы Владимира Яковлевича Проппа, Лихачёва Дмитрия Сергеевича бы не прочла. Никогда», – рассказала Юлия Пересильд.

Также артистка поделилась своей историей поступления в университет. Изначально она пыталась попасть в московские вузы, но в итоге поступила в бывший педагогический институт в Пскове на факультет филологии. Теперь она считает, что именно там её научили по-настоящему мыслить.

Ранее гостья студии рассказала о своих хобби и поделилась своей историей переезда.

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