«Надо срочно покупать квартиру в Пскове!»: Юлия Пересильд поделилась историей переезда

22:57, 10 декабря 2022, ПАИ

О том, почему Юлия Пересильд вновь купила жильё в Пскове после продажи родительской квартиры, актриса театра и кино рассказала в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в ходе программы «Минкульт».

Детство актрисы прошло на Завеличье в районе телецентра и 24-й школы. «Там была квартира родителей, и в какой-то момент мы поняли, что удобнее приезжать в гостиницу, так как в квартире нет ремонта. И я решила, что нужно её продать», — сказала она.

«И в момент, когда мы её продали (это было достаточно давно), ночью я вдруг осознала, что как будто у меня уже нет дома, нет места, куда я могу приехать. Конечно, гостиница — это здорово, но ощущение, что у тебя нет места, нет дома, сильно меня подкосило», — поделилась Юлия Пересильд.

После этого актрисе пришлось просить подругу-риелтора срочно найти ей новую квартиру в Пскове. «Надо срочно искать и покупать квартиру в Пскове, срочно! Это глупость была», — передала она диалог с подругой.

Теперь Юлия Пересильд часто бывает в центре, в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Но первое, куда она идёт, — это Троицкий собор, где крестили будущую актрису: «Я очень хорошо себя там чувствую и могу пробыть много времени, при этом необязательно на службе, а даже просто в пустом храме». Подробнее о том, какие места Юлия Пересильд всегда посещает в Пскове, можно прочесть по ссылке.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд встретилась в Пскове со школьным преподавателем, которого не видела 20 лет.

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