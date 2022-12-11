Подсела на цигун: Юлия Пересильд рассказала о своих хобби

23:45, 11 декабря 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала, что её молодой человек «в хорошем смысле подсадил» её на цигун и ей это интересно. Также она сказала, что любит пилатес и занимается с тренером, но не может в полной мере назвать это хобби.

Актриса подчеркнула, что не знает своих хобби, так как ничего не пробовала из-за нехватки времени. Но она не отрицает, что, может быть, хобби когда-то появятся.

«Никогда у меня не было времени на хобби, но поскольку после съёмок фильма «Вызов» и вообще после этой космической одиссеи я сильно выдохлась и устала, мне захотелось просто заняться собой, тоже немножко обратить внимание на себя, потому что я вдруг поняла, что к 38 годам занималась всем на свете, кроме себя», — сказала она.

Юлия Пересильд подчеркнула, что не считает музыку и пение хобби, так как это, пожалуй, «даже важнее, чем кино и театр».

Актриса заключила, что музыкой нельзя заниматься поверхностно: «Ты этим или живёшь, или не живёшь. Я так и не решаюсь сесть в студию. Мне мечталось, если серьёзно заниматься музыкой, просто, отказавшись от всего, сесть туда на полгода-год и заняться только этим, а по-другому не хочется».

Юлия также рассказала о друзьях из Пскова и о том, как она вновь купила жильё в Пскове после продажи родительской квартиры

Ранее сообщалось, что Юрия Пересильд стала гостем радиостанции «Серебряный дождь». Также она объяснила, почему обычно не даёт интервью в Пскове.

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