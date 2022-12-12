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Культура

В псковском музее провели экскурсии для семей мобилизованных

Экскурсии для семей мобилизованных граждан прошли в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 12 декабря. Сотрудники музея показали гостям экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Перед началом мероприятия к семьям мобилизованных обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. «Это очень важно, что вы сегодня пришли к нам. В этой жизни очень важно найти своих, понять, на какой ты стороне, за что ты и за кого ты. То, что вы сейчас увидите в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», мы это тоже защищаем. Это тот глубокий свет, который оставили нам предки, это то, чем мы сильны», – подчеркнула она.

Фото: Псковский музей-заповедник

Музейщики рассказали об истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве. Гости увидели иконопись, художественное серебро, археологические находки и посуду. Во время посещения экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» они вместе с сотрудниками музея вспомнили трагические страницы истории Псковского края 1941-1945 годов.

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