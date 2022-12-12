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Общество

Вышитую карту Псковской области презентовали 12 декабря

Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» состоялось в областном центре народного творчества 12 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

«Вдохновилась я картой России, когда я ее собирала у меня появилась идея вышить подобное. Здесь 48 кусочков, и карта нашей Псковской области больше российской. Когда я вдохновилась, долго думала, что панно должно быть не просто физической картой, а нести идею, должен быть какой-то подтекст», — поделилась руководитель проекта Светлана Самарина. 

По ее словам, на фоне физической карты изображены исторические моменты и деятели, в том числе Александр Невский, княгиня Ольга, Александр Пушкин и так далее. 

«Карту региона девочки вышивали, как видят, но было прописано общее ТЗ. Цветовая гамма вся соблюдена, нити были выделены всем одинаковые. По цвету она сделана как карта России. У каждого мастера был кусочек, я отправляла бумажный носитель самой карты, а уже мастер рисовал нитью, как художник кистью», — продолжила она.

Мастера работали в разных техниках, это вышивка мулине, бисером, лентами и бархатом. Кроме того, использованы эксклюзивные резные кабошоны из гипса.

Размер полотна - 60 на 80 см. Оно состоит из 48 отдельных фрагментов, соединенных в единую картину.

Над проектом в течение полугода трудились 24 мастера из Островского, Пустошкинского, Бежаницкого, Красногородского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского, Пыталовского, Опочецкого районов, а также из Пскова и Великих Лук.

Как рассказала Светлана Самарина, было принято решение подарить панно губернатору Псковской области. 

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