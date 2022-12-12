Псковский детский фонд запустил благотворительную акцию «Снежинка»

18:34, 12 декабря 2022, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда совместно с «Еда в холода» (edavholoda.ru) и ООО «Фабрика мороженого» запускает благотворительную акцию «Снежинка». Об этом ПАИ сообщила координатор программ регионального детского фонда.

С 13 декабря в розничных магазинах Псковской области можно приобрести мороженое с эксклюзивными наклейками, которые рисовали воспитанники интернатных учреждений области. Всего в продажу поступит около 2 000 штук мороженого.

С каждого купленного ведёрка мороженого 20 рублей будут направлены в Детский фонд на реализацию акции «Новогодние и Рождественские праздники». На собранные средства будут реализованы благотворительные проекты в пользу воспитанников интернатных учреждений или закуплены сладкие новогодние подарки для нуждающихся детей области.

Детский фонд приглашает всех искать в холодильниках магазинов эксклюзивную партию мороженого.

«Знайте, это мороженое не только вкусное, но и доброе. Приобретая такое мороженое, вы помогаете нуждающимся детям Псковской области», - рассказали организаторы акции.