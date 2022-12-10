Пскович нанёс пожилой женщине травмы и предстанет перед судом

19:23, 12 декабря 2022, ПАИ

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительный акт в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установлено в ходе дознания, молодому человеку не понравилось, что 87-летняя женщина открыла дверь в подъезд и положила камень у двери, чтобы проветрить подъезд. Решив проучить женщину, молодой человек её толкнул. Женщина не удержалась и упала, получив переломы, в результате чего был причинён тяжкий вред её здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 118 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.