Пскович повторно торговал алкогольной продукцией и теперь может получить год исправительных работ

19:37, 12 декабря 2022, ПАИ

Городская прокуратура признала законным и обоснованным постановление дознавателя ОД УМВД России по городу Пскову о возбуждении уголовного дела в отношении псковича по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ в связи с незаконной розничной продажей спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе проведения проверки установлено, что 46-летний житель Пскова, ранее привлекавшийся к административной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, повторно совершил незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Согласно проведённому исследованию, крепость предоставленной эксперту жидкости составила 35,3 %.

По результатам доследственной проверки дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.