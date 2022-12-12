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Трое подростков в Пушкинских Горах получили свои первые паспорта

Георгий Кораков получает свой первый паспорт. Фото: «Пушкинский край»

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Пушкиногорье состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».

Свой первый паспорт сегодня получили Виктория Ильина, Дарья Иванова и Георгий Кораков. На церемонии присутствовали начальник ОМВД России по Пушкиногорскому району полковник полиции Александр Фёдоров, его заместитель майор полиции Юрий Голубев, старший специалист миграционной службы ОМВД России по Пушкиногорскому району Татьяна Алексеева и заведующий Молодёжным центром при МБО ДО «Пушкиногорская ШИ имени С. С. Гейченко» Николай Степанов. Они пожелали юным гражданам РФ успехов при первых шагах на пути во взрослую жизнь.

В подарок подросткам были вручены Конституция РФ, книга «Улицы Героев», значки волонтёров Пушкиногорского района и световозвращающие значки. Новым гражданам страны рассказали о значимости паспорта, о том, как с ним надо обращаться, о правах и обязанностях его обладателя.

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