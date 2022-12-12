«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в Псковской области

21:21, 12 декабря 2022, ПАИ

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» совместно с региональным центром информационных технологий Псковской области объединили информационную систему «Электронные журналы и дневники», входящую в состав системы «Цифровое образование Псковской области», и сервис коммуникаций. Это позволило организовать единое образовательное пространство со всем необходимым функционалом: электронный журнал и дневник, онлайн-уроки и чаты в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере». Об этом сообщили в комитете по образованию Псковской области.

К апробации единого решения подключились все школы Псковской области. Им смогут воспользоваться около 4,5 тыс. учителей, более 68,3 тыс. школьников региона. В Псковской области в сфере образования создана и внедряется государственная информационная система, охватывающая дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное образование, а также ключевые процессы оценки качества образований, мероприятия в образовании — от олимпиад до экскурсий в музей с классом.

«Наша цель — создать умную цифровую среду, которая поможет на основе имеющихся данных без дополнительной нагрузки восполнять образовательные дефициты учащимся, эффективно формировать траектории развития педагогам, выбирать образовательные возможности для своих детей родителям, принимать решения управленцам, в конечном итоге обеспечить цифровую трансформацию сферы образования и войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования», — сказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Сферум» стремится расширить функционал и повысить удобство онлайн-взаимодействия учителей, учеников и их родителей на всех уровнях. Интеграция с электронными журналами и дневниками позволяет предоставить пользователям все необходимые функции для образовательного процесса в формате одного окна. Мы активно работаем с нашими партнёрами в регионах, чтобы у всех пользователей был доступ к самым современным и безопасным цифровым инструментам», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» ведёт процесс интеграции электронных журналов и дневников и в других регионах. Так, в октябре 2022 года в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе появилась возможность полноценно использовать «Сферум» непосредственно из локальных образовательных систем. Техническая интеграция платформы с электронными журналами и дневниками также обеспечена в Курганской, Калининградской, Новосибирской и Челябинской областях, в Курской области идёт активное внедрение объединённого решения в школах.