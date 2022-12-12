Спецтехника Псковских тепловых сетей помогает убирать снег в городе

21:36, 12 декабря 2022, ПАИ

Специалисты муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» помогают в уборке снега коммунальным службам, сообщили в комитете по строительству ЖКХ Псковской области.

Вся незадействованная специальная техника выезжает из парка предприятия в 06:00, чтобы к началу массового потока автомобилей не создавать помех. В первую очередь от снега очищаются подъездные пути и прилегающая территория объектов МП Пскова «Псковские тепловые сети». Отметим, что после начала трудового дня не задействованные на объектах сотрудники с инвентарём предприятия также отправляются на уборку снега.

