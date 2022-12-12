До 2024 года в Опочецком районе отремонтируют автодорогу по нацпроекту

21:48, 12 декабря 2022, ПАИ

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Заключён контракт на ремонт автомобильной дороги Опочка – Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23) км 409+955 на участке км 1+410- км 3+525 в Опочецком районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

В рамках контракта будут отремонтированы две центральные улицы в Опочке — Коммунальная и Ленина, ведущие к социально значимым объектам города.

Выполнением работ займётся ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Начальная стоимость контракта составляет более 93 млн рублей.

Ведомость работ предусматривает ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, пересечений, примыканий и съездов, ремонт водопропускных труб, восстановление укреплённой части обочин и виражей, укрепление обочин песчано-гравийно-щебёночной смесью и укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта. Также подрядчик приведёт в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, установит автопавильоны, скамейки и урны. Для безопасности дорожного движения на автодороге запланировано нанесение термопластиком и краской дорожной разметки.

Согласно контракту окончание выполнения работ запланировано в мае 2024 года.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.