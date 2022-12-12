Хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук стал кандидатом на «Народное признание»
Образцовый хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он поборется за награду в номинации «Талант».
Коллектив был создан в 2001 году при Доме культуры имени Ленина в Великих Луках. Руководителем является Анна Аксенова. Сегодня в нём занимаются 137 человека: это дети и подростки от 5 до 16 лет, которые занимаются в разных возрастных группах. В 2008 году на основе старшей группы был создан ансамбль танца «Белые росы».
В 2005 году коллективу было присвоено звание «Образцовый».
В заявке отмечается, что в основе успешной деятельности коллектива лежит высокий профессионализм педагогов, многоплановый и творческий подход к организации учебного процесса. Воспитанники коллектива занимаются классическим, народным и современным танцами, которые являются основными разделами образовательной программы.
Для некоторых артистов коллектива танец становится выбором на всю жизнь — их будущей профессией, и ребята поступают в высшие учебные заведения на кафедру хореографии.
В репертуаре коллектива множество оригинальных танцевальных номеров, сюжетных постановок и хореографических композиций.
Коллектив выступает на различных площадках города Великие Луки и Псковской области и неоднократно становился призёром и лауреатом различных всероссийских, городских и международных фестивалей и конкурсов. В списке достижений — участие и победы на фестивалях в Болгарии, Эстонии, Белоруссии, Латвии.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук стал кандидатом на «Народное признание»