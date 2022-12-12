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Культура

Хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук стал кандидатом на «Народное признание»

Образцовый хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он поборется за награду в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки

Коллектив был создан в 2001 году при Доме культуры имени Ленина в Великих Луках. Руководителем является Анна Аксенова. Сегодня в нём занимаются 137 человека: это дети и подростки от 5 до 16 лет, которые занимаются в разных возрастных группах. В 2008 году на основе старшей группы был создан ансамбль танца «Белые росы».

В 2005 году коллективу было присвоено звание «Образцовый».

В заявке отмечается, что в основе успешной деятельности коллектива лежит высокий профессионализм педагогов, многоплановый и творческий подход к организации учебного процесса. Воспитанники коллектива занимаются классическим, народным и современным танцами, которые являются основными разделами образовательной программы.

Для некоторых артистов коллектива танец становится выбором на всю жизнь — их будущей профессией, и ребята поступают в высшие учебные заведения на кафедру хореографии.

Фото предоставлено автором заявки

В репертуаре коллектива множество оригинальных танцевальных номеров, сюжетных постановок и хореографических композиций.

Коллектив выступает на различных площадках города Великие Луки и Псковской области и неоднократно становился призёром и лауреатом различных всероссийских, городских и международных фестивалей и конкурсов. В списке достижений — участие и победы на фестивалях в Болгарии, Эстонии, Белоруссии, Латвии.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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