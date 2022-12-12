Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как псковичам сэкономить на новогоднем столе

22:31, 12 декабря 2022, ПАИ

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До Нового года чуть больше, чем полмесяца, но уже можно планировать праздничное застолье. Специалисты Роспотребнадзора, руководствуясь сроками хранения продуктов, рассказали, как сберечь время и силы, сэкономить средства и подготовиться к празднику без лишней спешки.

Лучше всего составить список блюд (горячее, салаты, закуски, напитки, десерт), а также продуктов, которые нужны для их приготовления. Так вы отчетливо сможете понять, что именно и в каком количестве нужно покупать в магазине.

Из получившегося списка убираем все то, что имеет самый короткий срок годности: молоко и кисломолочные продукты, хлеб, свежие овощи для салатов и фрукты, свежее мясо и рыбу. Все остальное можно приобретать уже сейчас.

1. Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы. Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре.

2. Алкогольные напитки, пакетированные соки, морсы, компоты, бутилированную воду. Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получается ощутимой.

3. Растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи – все то, без чего не обойтись каждый день, но в выходные и праздники дни расход этих продуктов существенно увеличивается. Пополняйте запасы уже сейчас.

4. Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе обратите внимание на срок годности и качество упаковки.

5. Яйца – практически незаменимый продукт, который используется для приготовления салатов, разнообразных закусок, домашней выпечки. Срок годности свежих яиц около 30 дней, но хранить их нужно в холодильнике.

6. Шоколадные конфеты. Сладкие подарки можно собрать самостоятельно, подсмотрев интересные идеи для оформления в интернете. Или купить уже готовые фасованные наборы.

7. Замороженные мясо и рыбу. По вкусу блюда из замороженных продуктов уступают свежим, поэтому руководствуйтесь вашими предпочтениями. Можно найти компромиссный вариант: приготовить домашние полуфабрикаты из свежего мяса или рыбы (котлеты, отбивные и прочее) и заморозить их. На новогодних каникулах, когда жаль тратить время на готовку, полуфабрикаты отлично выручают. Помните, что продукты нельзя замораживать повторно.

За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей для приготовления гарниров (картофель, морковь, капусту, репчатый лук). Тогда тяжелые сумки с продуктами не будут оттягивать руки накануне праздника. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Продукты в промышленной упаковке до наступления праздника не испортятся, но если требуется нарезка продавцом – отложите покупку на последний день. Лиственные овощи, помидоры, огурцы, фрукты можно приобрести накануне.

При планировании закупок, ориентируйтесь на свои собственные предпочтения. Кому-то удобнее один раз сходить гипермаркет и купить все сразу или заказать доставку, а для кого-то привлекательнее выбор в специализированных фирменных магазинчиках. В зависимости от этого будет меняться перечень и объем покупок. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение. Пусть оно будет в приоритете, а остальное – добавится.

На днях ПАИ рассказало, что в Псковской области стартовала ежегодная благотворительная новогодняя акция «Ёлка желаний».